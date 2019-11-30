Жителям Ленобласти рассказали о местах бесплатной раздачи новогодних елок

Представители комитета по природным ресурсам Ленинградской области сообщили местным жителям, в каких местах они смогут бесплатно срубить елку для празднования Нового года.

Согласно словам чиновников, начиная с 1-го декабря и заканчивая 10-м числом того же месяца, любой гражданин, зарегистрированный в Ленобласти, сможет получить возможность бесплатно срубить ель. Для этого ему понадобится только топор и удостоверение личности.

В ведомстве отмечают, что в указанный период времени необходимо посетить ближайшее к месту жительства лесничество и показать свой паспорт. Один человек может срубить только одну ель, высота которой не может превышать 3-х метров. Платить за дерево не нужно, однако рубить его придется самому.