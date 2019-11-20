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Жителя Петербурга задержали за пост в социальных сетях

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 69-летнего мужчину, проживающего в городе Санкт-Петербург, за пост в социальных сетях. Пенсионера обви

Сотрудники правоохранительных органов задержали 69-летнего мужчину, проживающего в городе Санкт-Петербург, за пост в социальных сетях.

Пенсионера обвиняют в том, что он оправдывает терроризм. Следить за ним оперативники начали еще в конце прошлого года. Именно тогда он разместил на своей страничке сообщение, в котором восхитился анархистом, подорвавшим себя возле архангельского отделения ФСБ. В посте пожилой мужчина упомянул Сталина и олигархов, захвативших власть в стране.

Правоохранители передали экспертам распечатку текста на анализ. Вскоре они подготовили отчет, в котором отметили, что автор сообщения оправдывает терроризм. Вчера, 19 ноября, в квартиру мужчины пришли оперативники, которые вывели хозяина жилища и забрали всю его технику.

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