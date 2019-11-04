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Жительница Благовещенска нашла в печенье «живую» начинку

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Жительница Благовещенска чуть было не оказалось в больнице с отравлением из-за испорченного печенья. Женщина купила в магазине кондитерское изделие с

Жительница Благовещенска чуть было не оказалось в больнице с отравлением из-за испорченного печенья. Женщина купила в магазине кондитерское изделие с плесенью.

В одном из местных СМИ появились фотографии выпечки, у которой в прослойке завелась плесень. Горожанка сообщает, что приобрела печенье в небольшом магазине, расположенном в районе Горького – Кузнечной. Она собиралась съесть его при распитии чая, однако заметила на нем зеленые пятна.

Женщина решила проверить начинку печенья и обнаружила на повидле огромное количество плесени, разросшееся до «мха». Она тут же вернулась в магазин, в котором продавцы не стали спорить с покупательницей и вернули ей деньги.

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