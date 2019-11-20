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Жителей Саратовской области просят помощи в установлении личности убитой женщины

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Днём 16 октября в окрестностях посёлка Красный Октябрь в Волге было обнаружено тело женщины. Как сообщается, первым труп обнаружил рыбак, который вызв

Днём 16 октября в окрестностях посёлка Красный Октябрь в Волге было обнаружено тело женщины.

Как сообщается, первым труп обнаружил рыбак, который вызвал правоохранительные органы. Когда тело было извлечено на берег, обнаружилось, что к нему привязаны три самодельных якоря. Судмедэкспертиза выяснила, что женщина умерла от колото-резаных ран.

Установить личность погибшей пока что не удалось, следователи просят жителей Саратовской области оказать содействие. Дело осложняется тем, что из-за того, что тело долго пролежало в воде, лицо и руки частично скелетированы.

Женщине на вид около 30 лет, она имеет славянскую внешность, рост примерно 168 сантиметров, телосложение — среднее, тёмные волосы. Была одета в чёрные футболку, брюки и сапоги, розовую олимпийку на молнии, тёмный шарф. В ушах имелись серёжки-гвоздики.

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