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Жителей Ленинградской области в воскресенье ожидают дожди и туман

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Как сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области, в ближайшее время стоит ожидать дождей и туманов. Так, 10 ноября ожидается облачная погода, с тем

Как сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области, в ближайшее время стоит ожидать дождей и туманов.

Так, 10 ноября ожидается облачная погода, с температурой воздуха днём от 5 до 8 градусов выше нуля. Температура ночью — от 0 до +5 градусов. Также отмечается, что ночью и в утреннее время возможно появление туманов в большинстве регионов, а днём может пойти дождь.

Ветер юго-восточный и южный, со скоростью от 4 метров в секунду. Максимальная скорость будет составлять 9 метров в секунду. Ожидается понижение атмосферного давления в течение всего дня.

Также синоптики предупреждают об образовании гололедицы, так что водителям стоит быть осторожнее на дорогах, а пешеходам внимательнее смотреть себе под ноги и по сторонам.

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