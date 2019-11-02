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Житель Саратова снял на видео изнасилование девочки и молодой массажистки

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В Саратове задержали подозреваемого в многочисленных изнасилованиях девушки-подростка и молодой массажистки. В конце лета прошлого года мужчина познак

В Саратове задержали подозреваемого в многочисленных изнасилованиях девушки-подростка и молодой массажистки.

В конце лета прошлого года мужчина познакомился в социальных сетях с девочкой в возрасте 15 лет и пригласил ее на встречу, солгав о том, что он помогает школьникам с подработкой на каникулах. Подросток пришла домой к педофилу, где была подвержена сексуальным надругательствам. Насильник при этом снял весь процесс на камеру смартфона. Затем он начал угрожать ей распространением видео в Сети, принуждая ее к интимной близости.

До этого 54-летний извращенец познакомился с молодой массажисткой, которую тоже изнасиловал и записал все на телефон. Насильника удалось задержать, после того как девочка обратилась в полицию, предоставив доказательства его преступлений. В настоящий момент преступник сидит в СИЗО.

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