Житель Нефтекамска сбил на дороге пять школьниц

В башкирском городе Нефтекамск водитель иномарки наехал на пять девочек, шедших по дороге. В итоге трех девочек доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Представители ГИБДД по Башкирии сообщили о том, что данное происшествие случилось примерно в восемь часов вечера на улице Высоковольтная. Согласно предварительной информации, 56-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Киа», сбил пятерых детей. Трех шестнадцатилетних подростков госпитализировали для проведения дополнительного обследования.

Водитель отмечает, что не сумел справиться с управлением автомобиля, из-за чего наехал на пешеходов, которые шли с левой стороны дорожного полотна. На месте инцидента сейчас работают полицейские, пытающиеся выяснить все обстоятельства произошедшего.