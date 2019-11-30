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Житель Нефтекамска сбил на дороге пять школьниц

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В башкирском городе Нефтекамск водитель иномарки наехал на пять девочек, шедших по дороге. В итоге трех девочек доставили в ближайшее медицинское учре

В башкирском городе Нефтекамск водитель иномарки наехал на пять девочек, шедших по дороге. В итоге трех девочек доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Представители ГИБДД по Башкирии сообщили о том, что данное происшествие случилось примерно в восемь часов вечера на улице Высоковольтная. Согласно предварительной информации, 56-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Киа», сбил пятерых детей. Трех шестнадцатилетних подростков госпитализировали для проведения дополнительного обследования.

Водитель отмечает, что не сумел справиться с управлением автомобиля, из-за чего наехал на пешеходов, которые шли с левой стороны дорожного полотна. На месте инцидента сейчас работают полицейские, пытающиеся выяснить все обстоятельства произошедшего.

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