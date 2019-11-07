Забитый в ворота «Локомотива» гол претендует на звание лучшего в 4-м туре ЛЧ

Гол, который Дуглас Коста, игрок «Ювентуса», забил в ворота российского клуба «Локомотив», может быть признан лучшим в четвертом туре Лиги чемпионов.

Недавно представители УЕФА сообщили о начале голосования за титул самого лучшего гола текущей недели. Помимо вышеуказанного броска в список смог попасть гол, исполненный Джеффри Кондогбией, футболистом «Валенсии», в игре с «Лиллемом».

Специалисты решили также выделить голы, совершенные Алексом Окслейд-Чемберленом, полузащитником «Ливерпуля», и Рахимом Стрелингом, полузащитником, «Манчестера Сити». Принять участие в голосовании может любой желающий.