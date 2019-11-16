Яна Рудковская высказалась об изменах Евгения Плющенко

В Сети с огромной скоростью распространились слухи о возможном разводе Яны Рудковской и Евгения Плющенко, а также о том, что вот уже несколько лет у фигуриста есть любовница и он живет на два дома.

Основная причина появления подобных слухов — недавно начавшееся реалити-шоу «ЯнаСупер», в котором отношения между супругами не самые гладкие.

Сама Рудковская опровергла все слухи об изменах Плющенко. Как она сообщила, она даже знает имя любовницы — Кордон, домик в деревне, где Евгений занимается разведением домашней скотины вместе со своим отцом. Фигурист также иронично высказался о слухах, удивившись, что написали только об одной любовнице, а не о пяти.

Также Яна сообщили, что у неё есть желание подать в суд на издания, порочащие её, но сейчас совершенно нет на это времени. Но она отмечает, что обладает хорошей памятью, а потому когда-нибудь и припомнит все сплетни в свой адрес.