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Xiaomi резко снизила цену на флагман Redmi K20 Pro

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Компания Xiaomi снизила стоимость одного из своих самых популярных смартфонов Redmi K20 Pro. Модель Redmi K20 и её продвинутая версия были анонсирован

Компания Xiaomi снизила стоимость одного из своих самых популярных смартфонов Redmi K20 Pro.

Модель Redmi K20 и её продвинутая версия были анонсированы в 2019 году незадолго до лета, её преимуществом стали безрамочный дизайн с фронтальной камерой в корпусе и мощные характеристики.

Понижение цены флагмана связано с китайским праздником «День холостяков», который отмечается 11 ноября. Таким образом, Redmi K20 Pro, на базе платформы Snapdragon 855 и с 8 Гб оперативной памяти и 512 флеш-памяти можно приобрести по самой низкой цене всего лишь за 340 долларов.

Отмечается, что в скором времени стоит ожидать анонс Redmi K30. По последней информации, новую линейку смартфонов должны представить уже в ноябре до конца месяца.

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