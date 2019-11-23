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Xiaomi представила в России новые смартфоны Redmi 8T и Mi Note 10

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В РФ состоялся дебют нового бюджетного гаджета Xiaomi Redmi 8T, который окажется наиболее доступной моделью компании, оборудованной системой NFC (беск

В РФ состоялся дебют нового бюджетного гаджета Xiaomi Redmi 8T, который окажется наиболее доступной моделью компании, оборудованной системой NFC (бесконтактные платежи).

Новинка обладает большим безрамочным дисплеем диагональю 6,3 дюйма и вырезом в форме капли для передней 48-мегапиксельной камеры. Смартфон базируется на весьма мощном чипсете Snapdragon 665 и имеет аккумуляторную батарею, емкость которой составляет 4000 мА*ч. Приобрести версию с 3 гигабайтами ОЗУ и 32 гигабайтами ПЗУ можно всего за 14 тысяч рублей. 64-гигабайтный вариант обойдется покупателям в 16 тысяч рублей.

Стало также известно о появлении в продаже флагманской модели Xiaomi Mi Note 10, оснащенной 108-мегапиксельной камерой, поддерживающей десятикратный гибридный зум. Купить этот гаджет с 128 гигабайтами постоянной памяти можно за 40 тысяч рублей.

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