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Xiaomi объяснила наличие в Mi Note 10 большого количества камер

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Представители Xiaomi решили объяснить, для чего на гаджет Mi Note 10 была установлена задняя камера сразу с 5-ю датчиками. Новый смартфон не обладает

Представители Xiaomi решили объяснить, для чего на гаджет Mi Note 10 была установлена задняя камера сразу с 5-ю датчиками.

Новый смартфон не обладает датчиками глубины и камерами ToF, но при этом на нем установлены два «телевика», используемые для 5-кратного гибридного зума и портретной съемки. Он также имеет стандартный модуль и один «ширик». Сотрудники компании наглядно показали, для чего необходим столь большой набор камер.

На опубликованных снимках можно увидеть, что один и тот же снимок при активации разных камер смотрится абсолютно по-разному. В результате каждый сможет подобрать себе подходящий режим съемки. На данный момент времени Mi Note 10 является единственным мобильным устройством с таким комплектом камер.

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