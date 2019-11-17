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Врачи назвали первые симптомы рака легких

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Специалисты в области медицины рассказали о том, что рак легких, к сожалению, протекает в основном бессимптомно, проявляясь лишь на поздних этапах. Но

Специалисты в области медицины рассказали о том, что рак легких, к сожалению, протекает в основном бессимптомно, проявляясь лишь на поздних этапах. Но существуют несколько признаков, указывающих на развитие данной болезни.

Согласно словам медиков, к подобным симптомам можно отнести сильные приступы кашля, возникающие обычно по утрам и сопровождающиеся мокротой. На развитие опасного заболевания могут также указывать боли в груди, появляющиеся при дыхании, не заканчивающаяся хрипота, отек шеи, кашель с кровью и появление одышки даже при незначительной работе.

Врачи также советуют следить за общим состоянием своего организма. Рак может проявляться сильной потливостью во время сна, резким снижением веса, потерей аппетита, ощущением усталости и увеличением температуры тела. Есть также нестандартные симптомы вроде болей в костях ног.

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