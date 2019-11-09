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Врач-диетолог рассказала о вреде и пользе мандаринов

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Елена Соломатина, опытный диетолог из РФ, во время недавней беседы с журналистами раскрыла вред и пользу мандаринов, а также рассказала о людях, котор

Елена Соломатина, опытный диетолог из РФ, во время недавней беседы с журналистами раскрыла вред и пользу мандаринов, а также рассказала о людях, которым нельзя их употреблять.

Согласно словам врача, мандарины включают в себя большое количество полезных элементов, витаминов и антиоксидантов. Они также содержат вещества, позволяющие подавить развитие грибков и обладающие бактерицидными свойствами. Специалист добавила, что этот цитрус максимально полезен осенью и зимой, так как позволяет снизить риск возникновения вирусного заболевания.

Однако людям, страдающим от повышенной кислотности желудка, гастрита и других болезней желудочно-кишечного тракта, лучше не употреблять мандарины. Она отметила, что даже здоровые люди после употребления этих фруктов на голодный желудок могут ощутить дискомфорт.

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