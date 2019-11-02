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Воронежский студент изнасиловал и убил 17-летнюю девушку

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В Воронежской области студента колледжа из Бутурлиновки обвиняют в убийстве и изнасиловании 17-летней девушки. Юноша отрицает свою вину. Преступление

В Воронежской области студента колледжа из Бутурлиновки обвиняют в убийстве и изнасиловании 17-летней девушки. Юноша отрицает свою вину.

Преступление было совершено на улице Блинов весной текущего года. 17-летний подросток смог обманом заманить на стройку свою знакомую, где начал уговаривать ее на интимную близость, но та отказалась и решила уйти. Разозлившийся студент догнал девушку и изнасиловал ее, а потом задушил, бросив тело на стройплощадке.

Труп девушки был обнаружен одним из рабочих, который и вызвал полицейских. Стражи правопорядка задержали подозреваемого уже через несколько часов после преступления. По отношению к нему было открыто уголовное дело. Хоть он и отрицает свою вину, однако следователям удалось собрать достаточное количество доказательств, поэтому дело было направлено в суд.

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