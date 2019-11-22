Во Владивостоке мать выбросила младенца в окно

Рядом с домом на улице Часовитина во Владивостоке было найдено тело младенца. Его выкинула из окна родная мать.

Данный инцидент произошел сегодня, 22 ноября. В смерти ребенка обвиняется его 37-летняя мать. Следователи отмечают, что она выкинула малыша с восьмого этажа многоквартирного дома. В результате ребенок упал с высоты тридцати метров, получив несовместимые с жизнью травмы. В отношении женщины открыто уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую и назначили проведение нескольких экспертиз. Предполагается, что мать погибшего ребенка имеет психологическое расстройство.