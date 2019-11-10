Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с РФ

Дмитрий Кулеба, вице-премьер Украины, в рамках недавнего телеэфира отметил, что Киеву следует заново учиться жить возле Российской Федерации.

Согласно словам высокопоставленного украинского чиновника, РФ вряд ли поменяет свои цели по отношению к Украине, которая стала заложником географии, однако ей нужно научиться сосуществовать рядом с ней. Он добавил, что на государственном уровне Россия всегда останется их противником, так как это закономерно.

По мнению украинского вице-премьера, Киеву нужно выстроить соответствующую модель взаимодействия с Кремлем. Выделяют 3 уровня отношений: политические, межчеловеческие и экономические. Кулеба заявил, что если с первыми двумя все понятно, то область экономики находится в шатком положении, поэтому необходимо начинать с нее.