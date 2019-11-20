Виктория Бекхэм опубликовала новое домашнее танцевальное видео

Виктория Бекхэм поделилась в Stories Instagram коротким танцевальным видео, порадовав этим своих поклонников.

Компанию 45-летней Виктории составил её 17-летний сын Ромео. В качестве музыкального сопровождения выступила известная песня Spice Girls — Spice Up Your Life. Виктория и Ромео, облачённые в чёрные наряды, устроили танцы прямо на кухне.

Поклонники в комментариях отметили, что у Ромео, несмотря на то, что он не знает точно всех элементов, получилось едва ли не лучше, чем у его мамы, которая, в свою очередь, до сих не забыла всех движений. Также некоторые пользователи Сети попросили Ромео уговорить свою маму выступить вместе с Spice Girls.

В этом году Виктория отказалась принять участие в туре воссоединения группы, однако в следующем году ситуация может измениться. Как сообщалось несколько дней назад, Виктория рассматривает возможность выступить на музыкальном фестивале Glastonbury.