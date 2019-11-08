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В желудке акулы обнаружили руку бесследно пропавшего туриста

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Одну из конечностей шотландского путешественника, который бесследно пропал несколько дней назад, обнаружили внутри тигровой акулы. Турист исчез после

Одну из конечностей шотландского путешественника, который бесследно пропал несколько дней назад, обнаружили внутри тигровой акулы.

Турист исчез после того, как пошел поплавать в Индийском океане неподалеку от острова Реюньон. Жена 44-летнего мужчины подняла тревогу, когда он не вернулся домой. Спасательные службы начали прочесывать ближайшие окрестности, но так и не нашли пропавшего.

Вскоре рядом с пляжем была обнаружена опасная акула, которую было решено поймать, чтобы обезопасить местных жителей и приезжих. Когда они вскрыли ее, то обнаружили в ней руку с обручальным кольцом. Женщина смогла опознать мужа по ювелирному украшению.

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