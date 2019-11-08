В желудке акулы обнаружили руку бесследно пропавшего туриста

Одну из конечностей шотландского путешественника, который бесследно пропал несколько дней назад, обнаружили внутри тигровой акулы.

Турист исчез после того, как пошел поплавать в Индийском океане неподалеку от острова Реюньон. Жена 44-летнего мужчины подняла тревогу, когда он не вернулся домой. Спасательные службы начали прочесывать ближайшие окрестности, но так и не нашли пропавшего.

Вскоре рядом с пляжем была обнаружена опасная акула, которую было решено поймать, чтобы обезопасить местных жителей и приезжих. Когда они вскрыли ее, то обнаружили в ней руку с обручальным кольцом. Женщина смогла опознать мужа по ювелирному украшению.