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В Забайкалье арестовали троих школьников за убийство и изнасилование

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Сотрудники правоохранительных органов Забайкальского края взяли под арест трех школьников, которые убили мужчину и изнасиловали женщину. Представители

Сотрудники правоохранительных органов Забайкальского края взяли под арест трех школьников, которые убили мужчину и изнасиловали женщину.

Представители СК РФ по региону сообщили о том, что преступление было совершено в одном из поселений Кыринского района в минувшее воскресенье, 27 октября. Трое несовершеннолетних проникли в частный дом и избили его хозяина, нанеся ему тяжелые травмы, от которых он позднее скончался. Затем они сексуально надругались над находившейся в здании женщиной.

Двоих шестнадцатилетних подростков было решено взять под стражу, а третьего отправили под домашний арест. По словам следователей, в отношении двоих задержанных ранее уже открывали уголовное дело.

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