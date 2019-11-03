В Забайкалье арестовали троих школьников за убийство и изнасилование

Сотрудники правоохранительных органов Забайкальского края взяли под арест трех школьников, которые убили мужчину и изнасиловали женщину.

Представители СК РФ по региону сообщили о том, что преступление было совершено в одном из поселений Кыринского района в минувшее воскресенье, 27 октября. Трое несовершеннолетних проникли в частный дом и избили его хозяина, нанеся ему тяжелые травмы, от которых он позднее скончался. Затем они сексуально надругались над находившейся в здании женщиной.

Двоих шестнадцатилетних подростков было решено взять под стражу, а третьего отправили под домашний арест. По словам следователей, в отношении двоих задержанных ранее уже открывали уголовное дело.