В Выборге возле здания ГИБДД микроавтобус сбил пешехода

Рядом со зданием отдела ГИБДД в Выборге, расположенным на улице Шестакова, водитель Volkswagen Transporter наехал на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемой «зебре».

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что 63-летний мужчина, который переходил проезжую часть, к счастью, остался жив. Приехавшие к месту инцидента медики увезли пострадавшего в местный медицинский центр. Врачи зафиксировали у него перелом обеих ног. Микроавтобусом управлял 71-летний мужчина, который не заметил пешехода.

В местных СМИ сообщают, что в Выборгском районе пешеходы все чаще становятся жертвами невнимательных водителей. К примеру, в трех авариях, произошедших на предыдущей неделе, пострадали сразу 4 пешехода.