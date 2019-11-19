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В Выборге возле здания ГИБДД микроавтобус сбил пешехода

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Рядом со зданием отдела ГИБДД в Выборге, расположенным на улице Шестакова, водитель Volkswagen Transporter наехал на пешехода, переходившего дорогу по

Рядом со зданием отдела ГИБДД в Выборге, расположенным на улице Шестакова, водитель Volkswagen Transporter наехал на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемой «зебре».

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что 63-летний мужчина, который переходил проезжую часть, к счастью, остался жив. Приехавшие к месту инцидента медики увезли пострадавшего в местный медицинский центр. Врачи зафиксировали у него перелом обеих ног. Микроавтобусом управлял 71-летний мужчина, который не заметил пешехода.

В местных СМИ сообщают, что в Выборгском районе пешеходы все чаще становятся жертвами невнимательных водителей. К примеру, в трех авариях, произошедших на предыдущей неделе, пострадали сразу 4 пешехода.

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