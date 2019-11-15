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В Твери задержали разгуливавшего с ножом в руках мужчину

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В Твери удалось найти и задержать мужчину, который в минувшее воскресенье, 10 ноября, гулял по улице, держа в руках огромный нож. На лице у него видне

В Твери удалось найти и задержать мужчину, который в минувшее воскресенье, 10 ноября, гулял по улице, держа в руках огромный нож. На лице у него виднелись следы крови.

Пойманный мужчина оказался уроженцем Средней Азии. Представители Управления МВД России по региону заявили, что его обнаружил и задержал местный участковый. Позднее он был привезен в отделение полиции Москвы.

В ходе проверки удалось установить, что 32-летний мигрант находился в России, не имея при себе никакой разрешительной документации. По отношению к нему составили административный протокол. В скором времени он будет выдворен за пределы страны.

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