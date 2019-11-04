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В Смоленске найден мертвым знаменитый пес Полкан

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Галина Савостьянова, жительница Смоленска, сообщила о том, что сегодня символ города – пес Полкан – был обнаружен мертвым. Согласно словам женщины, жи

Галина Савостьянова, жительница Смоленска, сообщила о том, что сегодня символ города – пес Полкан – был обнаружен мертвым.

Согласно словам женщины, жизнь собаки оказалась слишком короткой. Местные жители смогли узнать о нем предыдущей осенью, когда он решил обосноваться рядом со зданием городской администрации. Пес никому не мешал и не вел себя агрессивно по отношению к окружающим, поэтому чиновники не стали выгонять его, вместо этого построив ему будку.

Пса длительное время пытались отдать какой-нибудь семье, но он не желал уходить из обжитого места. Если же его пробовали поймать, то он обижался на людей и долгое время не подходил к ним. Савостьянова отмечает, что Полкан был убит и просит помочь ей в поисках убийцы, чтобы привлечь его к ответственности.

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