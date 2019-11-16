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В Сети появились первые изображения российской боевой системы ТОС-2

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В Twitter были опубликованы первые эскизы новой разработки оборонно-промышленного комплекса. Предполагается, что на изображениях находится огнемётная

В Twitter были опубликованы первые эскизы новой разработки оборонно-промышленного комплекса. Предполагается, что на изображениях находится огнемётная система залпового огня ТОС-2.

Ранее эта система получила обозначение «Тосочка» и патент с такими же изображениями уже был выложен в Сети. Как отмечается, это изобретение относится к самоходными пусковым установкам с самозагрузкой снарядов, и предназначается для замены «Солнцепека».

Прежним системам необходимо было сопровождение транспортно-заряжающих машин для пополнения боеприпасов, сейчас же это не нужно — ТОС-2 обладает необходимым для этих действий краном-манипулятором. Таким образом удалось повысить мобильность системы и снизить затраты на неё.

Разработка оружия в настоящее время подходит к завершению. Предполагается, что первые образцы примут участие в параде 9 Мая 2020 года, однако официально информация не подтверждена.

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