В Сети посмеялись над неуклюжими танцами Яны Рудковской

Продюсер Яна Рудковская вместе с подругами посетила концерт своего подопечного Димы Билана.

Во время выступления Билана Рудковская не смогла удержаться и пустилась в пляс, получая явное удовольствие от происходящего. Дарья Клюкина и Евгения Лешкова её поддержали и присоединились на импровизированном танцполе. «Зажигательные танцы» снял на видео супруг Яны Евгений Плющенко.

Запись была опубликована в Instagram Яны, и, по всей видимости, Рудковская ожидала, что её подписчики сумеют оценить её усилия. В подписи она указала, что «танцы всегда набирают нереальные просмотры».

Впрочем, в этом она оказалась права — примерно за сутки, прошедшие с публикации, ролик набрал около 450 тысяч просмотров. Но если Рудковская ожидала восхищения, то с этим она сильно промахнулась.

В комментариях пользователи Сети лишь посмеялись над потугами Яны и её подруг, и назвали их танцы колхозными и неуклюжими. Светским дамам посоветовали взять несколько уроков танцев, чтобы больше так не позориться.