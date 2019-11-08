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В Сети посмеялись над неуклюжими танцами Яны Рудковской

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Продюсер Яна Рудковская вместе с подругами посетила концерт своего подопечного Димы Билана. Во время выступления Билана Рудковская не смогла удержатьс

Продюсер Яна Рудковская вместе с подругами посетила концерт своего подопечного Димы Билана.

Во время выступления Билана Рудковская не смогла удержаться и пустилась в пляс, получая явное удовольствие от происходящего. Дарья Клюкина и Евгения Лешкова её поддержали и присоединились на импровизированном танцполе. «Зажигательные танцы» снял на видео супруг Яны Евгений Плющенко.

Запись была опубликована в Instagram Яны, и, по всей видимости, Рудковская ожидала, что её подписчики сумеют оценить её усилия. В подписи она указала, что «танцы всегда набирают нереальные просмотры».

Впрочем, в этом она оказалась права — примерно за сутки, прошедшие с публикации, ролик набрал около 450 тысяч просмотров. Но если Рудковская ожидала восхищения, то с этим она сильно промахнулась.

В комментариях пользователи Сети лишь посмеялись над потугами Яны и её подруг, и назвали их танцы колхозными и неуклюжими. Светским дамам посоветовали взять несколько уроков танцев, чтобы больше так не позориться.В Сети посмеялись над неуклюжими танцами Яны Рудковской

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