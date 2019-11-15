В Серпухове мужчина пытается оспорить через суд собственную смерть

В суде города Серпухов через несколько дней пройдет заседание, в рамках которого местный житель постарается оспорить свою смерть.

В 2015 году при посещении Екатеринбурга мужчина потерял удостоверение личности. Он смог восстановить свой паспорт, однако СНИЛС ему все еще не выдают, так как ЗАГС считает его умершим. В ведомстве заявляют, что свидетельство о его смерти составили на основе соответствующей медицинской документации.

Оказалось, что четыре года назад правоохранители обнаружили труп неизвестного мужчины, при котором нашли паспорт на жителя Серпухова. В итоге он был признан умершим. Теперь 19 ноября ему нужно будет доказать, что в 2015 году похоронили не его, а совсем другого человека.