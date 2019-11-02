В Самаре полиция устанавливает личность женщины, стоящей на коленях посреди оживлённой трассы

1 ноября жители Самары столкнулись с необычной ситуацией: около 12:30 на пересечении Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова на дороге появилась женщина пенсионного возраста с самодельным плакатом.

На плакате было написано, что женщина не желает жить и хочет умереть. Она стояла на коленях между рядами машин и плакала, рядом с ней на поводке находилась собака породы такса.

Один из очевидцев происходящего вызвал правоохранительные органы, которые забрали пенсионерку. Она была доставлена в отделение полиции для установления личности. Затем, когда оказалось, что женщине необходима помощь медиков, была вызвана «скорая помощь».

Собаку временно оставили в полиции. В настоящее время разыскиваются родственники женщины, чтобы сообщить о случившемся и отдать им собаку.

Мнения пользователей Сети о происходящем разделились. Некоторые посчитали действия пенсионерки своеобразной акцией, другие решили, что она попала в сложную ситуацию и таким образом просила о помощи или желала умереть.