В Саккаре обнаружено древнее подземелье, которое создали не египтяне

В некрополе египетского поселения Саккара археологам удалось найти древние катакомбы, возведением которых занимались не египтяне.

Согласно словам специалистов, это подземелье было создано почти 2 000 лет назад. Они считают, что его построили древние римляне. Ученые заметили в нем большую погребальную зону, вырубленную прямо в скале. Она включает в себя 15-метровый зал и множество ниш, вырезанных в боковых стенках.

После осмотра всех ниш ученые обнаружили терракотовые статуэтки с изображением различных богов. Археологи добавили, что жители Египта воспользовались этими катакомбами повторно после ухода римлян. Рядом с ними располагались еще несколько обычных захоронений, которые, скорее всего, были сделаны в период существования Византии.