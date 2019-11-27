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В Россию экстрадирована «кровавая атаманша» Мадлена

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Мадлена Зворыкина, которая более известна как «кровавая атаманша», была экстрадирована в РФ. Ее обвиняют в убийстве не менее десяти человек в девяност

Мадлена Зворыкина, которая более известна как «кровавая атаманша», была экстрадирована в РФ. Ее обвиняют в убийстве не менее десяти человек в девяностых годах.

Пожилая преступница была задержана на территории Белоруссии во время попытки нелегального пересечения государственной границы – она хотела попасть на Украину. Проведя проверку, сотрудники пограничной службы выяснили, что женщина числится в международном розыске за убийство и мошенничество. У Зворыкиной имеется гражданство РФ, однако в розыск она была объявлена Грузией.

Правоохранительные органы Грузии ищут преступницу более двадцати лет. Ее обвиняют в убийстве нескольких человек. Она считалась лидером бандитской группировки, занимавшейся угоном транспортных средств и кражей вина. Около 15 лет назад грузинская Генпрокуратура просила РФ выдать Зворыкину, но ей отказали в этом.

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