В Росатоме рассекретили приказ о создании первой крылатой ракеты

Сотрудники госкомпании Росатом решили рассекретить приказ, в котором говорится о необходимости создания первой советской крылатой ракеты. Он был отдан в 1955 году.

В этом архивном документе, находившимся под грифом «секретно» последние 64 года, сообщается о том, что советские министры решили утвердить все необходимые мероприятия для разработки самолета-снаряда комплекса П-5. Рассекреченный документ обязывал конструкторов до 8 сентября того же года подготовить технические требования для боевой системы.

Приказ подписал Ванников, замминистра среднего машиностроения СССР. В госкорпорации рассекретили эту информацию в честь скорого юбилея атомной промышленности, который наступит в следующем году.