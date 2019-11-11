В Приморье женщина, сажавшая на цепь падчерицу, получила условный срок

В Приморье вынесен приговор в отношении женщины, которая неоднократно приковывала свою несовершеннолетнюю падчерицу цепью к кровати.

Согласно имеющейся информации, в марте 2018 года обвиняемая на ночь пристёгивала 11-летнюю девочку металлической цепью для того, чтобы та не уходила гулять. По словам женщины, девочка имеет признаки социализированного расстройства поведения и уже покидала дом самовольно и совершала кражи. Отмечается, что воспитанием подростка обвиняемая занималась с самого детства девочки.

Решением суда женщина признана виновной в незаконном лишении свободы, её приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Приговор вступил в законную силу.