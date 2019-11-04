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В Приморье при нападении тигра серьезно пострадал охотник

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На территории Приморья на местного охотника набросился тигр. Россиянин был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение с несколькими ранами. С

На территории Приморья на местного охотника набросился тигр. Россиянин был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение с несколькими ранами.

Согласно словам представителей регионального Управления МВД, данный инцидент случился в районе охотничьего хозяйства, расположенного неподалеку от населенного пункта Кроуновка. Мужчина смог отпугнуть хищника, выстрелив в воздух несколько раз, однако без травм встреча не обошлась.

У охотника имелись при себе все необходимые документы. В СМИ сообщают, что в данном регионе тигры уже не в первый раз нападают на людей. Ранее хищник набросился на мужчину, направлявшегося к точке прикормки скота. Он выжил, но был серьезно ранен.

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