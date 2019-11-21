В Приморье офицера признали виновным в смерти солдата-срочника

Евгений Хомяков, старший лейтенант, был признан Уссурийским гарнизонным судом виновным в смерти солдата-срочника Станислава Куземы и приговорен к 6 годам тюрьмы.

Судья также решил лишить подсудимого воинского звания и запретить ему занимать должности на государственной службе в течение двух лет. Военные следователи выяснили, что Хомяков систематически оскорблял и унижал Куземы в присутствии других солдат, что привело к развитию у него депрессии, ставшей причиной суицида.

Напоминаем, что в марте 2019 года в лесной полосе, расположенной неподалеку от Уссурийской воинской части, было обнаружено тело срочника, сбежавшего из места своей службы. Позднее стало известно, что он покончил жизнь самоубийством из-за физического насилия со стороны офицера Хомякова.