В пригороде Бурятии на камеру был снят призрак

В соцсети «ВКонтакте» в паблике «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» 8 ноября появилась публикация с видеозаписью, на которой запечатлён «призрак».

Согласно тексту публикации, видео было снято ещё в 2015 году 4 ноября около десяти часов утра. Местом съёмки стала площадка перед одним из магазинов в пригороде. Покупатели, как отмечается, уже подъезжают, но никто не видит движущегося призрака.

Этот призрак представляет собой дымчатое образование, двигающееся от крыльца к правому краю изображения, а затем возвращающееся и пропадающее возле стены магазина.

Как отмечает создатель группы Борис Машкович, в призраке можно разглядеть очертания шагающего человека, и даже в одном из кадров увидеть лицо человека.