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В Польше найдены теплицы Гитлера

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В информационном агентстве Daily Mail сообщили о том, что историкам, изучающим ставку Адольфа Гитлера, лидера Третьего рейха, в Польше, удалось найти

В информационном агентстве Daily Mail сообщили о том, что историкам, изучающим ставку Адольфа Гитлера, лидера Третьего рейха, в Польше, удалось найти руины теплицы фюрера.

Ставка главы немецкого государства называлась «Волчье логово» и находилась в Кентшине. Рядом с ней располагался бункер и теплицы. Яцек Адамски, польский историк, отметил, что Гитлер в каждой ставке имел сады, где для его стола выращивались овощи и фрукты, так как лидер нацисткой Германии был вегетарианцем.

Специалисты принялись за поиски теплицы около трех лет назад, начав изучать фотоснимки, общаться с местными жителями и исследовать архивы. В результате в нескольких сотнях метров от бункера немецкого лидера был найден фундамент дома, в котором проживал садовник, и теплицы. Под землей располагалась котельная, позволявшая выращивать растения в течение всего года.

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