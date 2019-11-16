В Польше найдены теплицы Гитлера

В информационном агентстве Daily Mail сообщили о том, что историкам, изучающим ставку Адольфа Гитлера, лидера Третьего рейха, в Польше, удалось найти руины теплицы фюрера.

Ставка главы немецкого государства называлась «Волчье логово» и находилась в Кентшине. Рядом с ней располагался бункер и теплицы. Яцек Адамски, польский историк, отметил, что Гитлер в каждой ставке имел сады, где для его стола выращивались овощи и фрукты, так как лидер нацисткой Германии был вегетарианцем.

Специалисты принялись за поиски теплицы около трех лет назад, начав изучать фотоснимки, общаться с местными жителями и исследовать архивы. В результате в нескольких сотнях метров от бункера немецкого лидера был найден фундамент дома, в котором проживал садовник, и теплицы. Под землей располагалась котельная, позволявшая выращивать растения в течение всего года.