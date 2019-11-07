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В Подольске руководитель курсов похитил 800 тысяч рублей

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В Подольске задержан 40-летний руководитель курсов дополнительного образования. В вину задержанному вменяется мошенничество, а именно, незаконное прис

В Подольске задержан 40-летний руководитель курсов дополнительного образования.

В вину задержанному вменяется мошенничество, а именно, незаконное присвоение крупной суммы денег — более 800 тысяч рублей. Как сообщается, эти деньги он получил за обещанное оказание помощи в зачисление детей в училище в Москве.

На самом деле никакой помощи оказано не было, и недовольные местные жители пожаловались на мошенника в правоохранительные органы. Заявление, как уточняется, поступило от двоих жителей Подольска.

В ходе расследования выяснилось, что обманщик уже был ранее судим. Сейчас ему грозит наказание в виде заключения сроком до десяти лет. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Полученные деньги он потратил на себя.

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