В Подмосковье заведено уголовное дело на укравших статую Дзюбы девушек

В Подольске в октябре две девушки украли стоявшую во дворе одного из домов алюминиевую статую футболиста Артема Дзюбы.

Благодаря записям с видеокамер наблюдения установить похитительниц удалось быстро. Обе девушки оказались жительницами Москвы, 24 и 27 лет. В их отношении возбуждено уголовное дело за кражу, за которое грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время похитительницы находятся под подпиской о невыезде.

Девушки опубликовали видеозапись, в которой объяснили свой поступок — согласно их словам, они очень сильно болели за чемпионат мира по футболу. Также они называют Дзюбу героем, благодарят его за смайлики и просят по возможности помочь — морально или физически. Красть его, по словам девушек, они не собирались, а хотели всего лишь похулиганить, так как в доме нет мужика, и они решили взять его.