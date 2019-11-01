В Подмосковье скончалась 107-летняя долгожительница

В возрасте 107 лет скончалась Клавдия Егоровна Жаринова – одна из российских долгожительниц, проживавшая в подмосковном Коломенском городском округе.

В обозначенном округе Клавдия Егоровна была самой старейшей жительницей. Через два месяца ей могло исполниться 107 лет, отмечает пресс-служба местной администрации.

Известно, что Жаринова родилась в 1911 году. Её раннее детство пришлось на Первую мировую войну. Она сумела окончить лишь первый класс сельской школы, после чего была фактически лишена детства из-за тяжелой жизненной ситуации. Уже в 9 лет Клавдия Егоровна получила первую работу в качестве няньки, после чего успела побывать и на торфяных разработках, и на лесозаготовках.

Известно, что в 1938 году женщина устроилась на работу в Песковский комбинат, где проработала порядка 30 лет. За это время Клавдия Егоровна получила не только звание «Труженик тыла», но и пять медалей за выдающийся труд.

Комментируя свой почтенный возраст, женщина всегда отмечала, что ей удалось прожить так долго из-за отсутствия зависти к окружающим, трудолюбии и той жизненной закалке, которой она подверглась в молодости.

Согласно имеющейся информации, у Клавдии Егоровны осталось 4 детей, 6 внуков, 8 правнуков и 4 праправнука!