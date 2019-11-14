В Подмосковье пятилетняя девочка скончалась из-за необъяснимого недуга

В городе Дмитров пятилетняя девочка умерла от загадочного заболевания, которое развилось у неё буквально за пару дней.

Как рассказали родители девочки, единственным признаком болезни у неё был начинающийся насморк. У девочки был нормальный аппетит, она чувствовала себя здоровой и спокойно играла в игрушки.

Однако на следующий день малышке стало внезапно очень плохо — её начало рвать практически без перерыва, кроме того, девочка пожаловалась на сильную боль в животе.

Родители вызвали «скорую помощь», но их дочь умерла до прибытия врачей.

Согласно предварительному диагнозу, девочка подхватила коронавирус. Заболевание является очень опасным и заразным, и это весьма обеспокоило местных жителей, которые стали опасаться отводить детей в детские сады.

Однако диагноз был быстро отменён — коронавирус в подавляющем большинстве случаев можно подхватить в экзотических странах, а семья погибшей давно не покидала страну. Более точный диагноз появится после завершения всех необходимых анализов.