В Подмосковье на этой неделе пройдет ледяной дождь

Евгений Тишковец, российский метеоролог, предупредил автомобилистов о том, что на текущей неделе в юго-восточной части Подмосковья может пройти ледяной дождь.

Согласно словам синоптика, во второй половине четверга и утром в пятницу на юге и востоке Московской области может пройти ледяной дождь. Он посоветовал водителям в эти дни ездить особенно осторожно и обязательно поменять летнюю резину на зимние покрышки. В конце недели ожидаются туманы, которые снизят видимость на дороге.

Специалист добавил, что ледяные осадки, в первую очередь, затронут Серпухов и Чехов – это произойдет примерно в два часа дня. Затем через пару часов такой же дождь ожидается в Коломне и Подольске.