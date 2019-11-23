Под соснами в Колпино нашли скелет младенца

В информационном агентстве «Фонтанка» сообщают о том, что в Санкт-Петербурге на побережье Ижорского пруда под соснами местным жителем был найден скелет младенца.

Страшная находка была обнаружена 56-летним бизнесменом в Колпинском районе на улице Анисимова вчера, 22 ноября. Заметив полусгнившее тело малолетнего ребенка, он сразу же позвонил в полицию. На место инцидента прибыли правоохранительные органы, которые подтвердили слова предпринимателя.

Полицейские отмечают, что у трупа младенца отсутствовали некоторые части. В настоящий момент времени сотрудники Управления СК РФ по району проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.