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Под соснами в Колпино нашли скелет младенца

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В информационном агентстве «Фонтанка» сообщают о том, что в Санкт-Петербурге на побережье Ижорского пруда под соснами местным жителем был найден скеле

В информационном агентстве «Фонтанка» сообщают о том, что в Санкт-Петербурге на побережье Ижорского пруда под соснами местным жителем был найден скелет младенца.

Страшная находка была обнаружена 56-летним бизнесменом в Колпинском районе на улице Анисимова вчера, 22 ноября. Заметив полусгнившее тело малолетнего ребенка, он сразу же позвонил в полицию. На место инцидента прибыли правоохранительные органы, которые подтвердили слова предпринимателя.

Полицейские отмечают, что у трупа младенца отсутствовали некоторые части. В настоящий момент времени сотрудники Управления СК РФ по району проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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