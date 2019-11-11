В Перми суд признал невменяемой заморившую дочь голодом жительницу Краснокамска

В Пермском краевом суде признали невменяемой женщину из Краснокамска, которая заморила свою четырнадцатилетнюю дочь голодом.

В СМИ отмечают, что с весны по лето прошлого года женщина специально ограничила рацион собственной дочери, заявляя, что желает ей смерти. Вскоре девочка начала резко терять вес, а затем одним утром мать не смогла ее разбудить. Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть ребенка.

По отношению к женщине было возбуждено уголовное дело. Собрав доказательную базу, следователи направили дело в суд, где приняли решение отправить обвиняемую в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение.