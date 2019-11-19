В Пензе машина провалилась в яму с кипятком, два человека погибли

Неподалеку от одного из пензенских магазинов машина провалилась в яму с горячей водой. К сожалению, находившееся в ней люди погибли.

Представители регионального главка МЧС отмечают, что инцидент случился сегодня, 19 ноября, примерно в десять часов утра по московскому времени на улице Аустрина. Под транспортным средством «Лада Ларгус» провалился асфальт, и оно угодило прямиком в яму с кипятком. Прибывшие на место спасатели достали машину, в которой оказались тела двух погибших.

Светлана Артамонова, сотрудница местной прокуратуры, сообщила о том, что в настоящее время устанавливаются личности умерших. В ведомстве также начали проверку по факту случившегося. Согласно предварительным сведениям, асфальт провалился в результате прорыва трубы с горячей водой.