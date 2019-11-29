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В Оренбурге скончался участник ДТП на проспекте Победы

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В пятницу, 29 ноября, в городе Оренбург водитель кроссовера Nissan X-Trail протаранил припаркованную машину, а затем скончался. Данный инцидент случил

В пятницу, 29 ноября, в городе Оренбург водитель кроссовера Nissan X-Trail протаранил припаркованную машину, а затем скончался.

Данный инцидент случился на проспекте Победы неподалеку от дома под номером 118. Водитель японского авто врезался в стоявший неподалеку Datsun. В легковой машине в тот момент никого не было. Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть водителя X-Trail. Скорее всего, ему стало плохо во время движения, из-за чего он потерял управление над транспортным средством и столкнулся с другим автомобилем.

На месте дорожной аварии сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Они пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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