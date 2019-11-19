В Омске пойман насильник, напавший на женщину за гаражами

В Омске задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования местной жительницы.

Инцидент произошёл вечером 12 ноября. 50-летняя женщина проходила возле гаражей на проспекте Мира, когда к ней приблизился злоумышленник и совершил нападение. Мужчина начал избивать свою жертву, после чего попытался совершить по отношению к ней насильственные действия сексуального характера. Однако женщина сумела вырваться и убежать.

О произошедшем пострадавшая сообщила правоохранительным органами лишь спустя два дня. Поиск злоумышленника занял некоторое время, однако вскоре его удалось разыскать и задержать. Женщина подозреваемого опознала.

Как сообщается, мужчина является безработным, он злоупотребляет алкогольными напитками. В его отношении возбуждено уголовное дело за покушение на изнасилование.