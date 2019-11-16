Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В новом выпуске «План Б» Батрутдинов устроит участницам «рыбное испытание»

Дата:
Участницы проекта «План Б» в последнем выпуске устроили Тимуру Батрутдинову «прожарку». Оставлять произошедшее безнаказанным Тимур

Участницы проекта «План Б» в последнем выпуске устроили Тимуру Батрутдинову «прожарку». Оставлять произошедшее безнаказанным Тимур не стал и придумал своеобразное наказание.

В новом выпуске, который появится в ближайшее воскресенье, Батрутдинов отправит участниц проекта на рыбный рынок, где им придётся провести продолжительно время за весьма грязной и малоприятной работой — разделывать различные дары моря.

Впрочем, наградой выступит свидание с Тимуром, так что девушкам есть за что потрудиться. Но и тут не обошлось без неприятностей — на одно и то же свидание с Батрутдиновым отправятся сразу две девушки, что вряд ли придётся им по вкусу.

Также сообщается, что в новом выпуске вернётся одна из участниц, ранее покинувшая проект. Судя по всему, расстаться с ней Тимур так и не смог.В новом выпуске "План Б" Батрутдинов устроит участницам "рыбное испытание"

Новости по теме:

  1. ВСУ разместили в Донбассе муляжи ракетных комплексов Javelin
  2. Бывший хоккеист Ларак прокомментировал жесткий силовой прием Овечкина
  3. Яна Рудковская высказалась об изменах Евгения Плющенко

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Активистки Femen обнажились во время рождественской мессы в Ватикане

В США отказались комментировать полет «самолета судного дня»

Потасовка Лобова и Нурмагомедова сильно озадачила работников Нью-Йоркского отеля

Опубликованы кадры слежки российского фрегата за американским авианосцем

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках