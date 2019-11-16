В новом выпуске «План Б» Батрутдинов устроит участницам «рыбное испытание»

Участницы проекта «План Б» в последнем выпуске устроили Тимуру Батрутдинову «прожарку». Оставлять произошедшее безнаказанным Тимур не стал и придумал своеобразное наказание.

В новом выпуске, который появится в ближайшее воскресенье, Батрутдинов отправит участниц проекта на рыбный рынок, где им придётся провести продолжительно время за весьма грязной и малоприятной работой — разделывать различные дары моря.

Впрочем, наградой выступит свидание с Тимуром, так что девушкам есть за что потрудиться. Но и тут не обошлось без неприятностей — на одно и то же свидание с Батрутдиновым отправятся сразу две девушки, что вряд ли придётся им по вкусу.

Также сообщается, что в новом выпуске вернётся одна из участниц, ранее покинувшая проект. Судя по всему, расстаться с ней Тимур так и не смог.