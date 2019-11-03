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В Набережных Челнах в пруду утонул шестилетний ребенок

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В Набережных Челнах на территории мечети утонул шестилетний ребёнок. Сообщение об утонувшем в посёлке Замелекесье мальчике поступило на пульт экстренн

В Набережных Челнах на территории мечети утонул шестилетний ребёнок.

Сообщение об утонувшем в посёлке Замелекесье мальчике поступило на пульт экстренных служб 2 ноября в 15:46. На место инцидента были отправлены спасатели, медики и правоохранительные органы.

Сообщается, что из ледяной воды мальчика достал прохожий. Он проходил мимо искусственного пруда и увидел следы ребёнка, а затем и его куртку в воде. Как оказалось, ребёнок был в мечети вместе с бабушкой и дедом, и во время прогулки потерялся.

По всей вероятности, под водой мальчик оказался, когда играл на берегу — тело было найдено в одном метре от берега. Уточняется, что глубина водоёма в этом месте составляет около полутора метров.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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