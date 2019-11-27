В Москве у бизнесмена украли из машины сумку с 5 млн рублей

В центральном районе столицы РФ неизвестный украл сумку с более чем 5-ю миллионами рублей, лежавшую в машине местного бизнесмена.

В Главке МВД по Москве отметили, что вчера, 26 ноября, в вечерние часы в отделение полиции пришел предприниматель, который заявил о том, что из его автомобиля Skoda Fabia была украдена крупная сумма денег.

Согласно словам потерпевшего, в транспортном средстве лежала сумка, в которой хранились 4 миллиона 800 тысяч рублей и 3700 евро. На данный момент времени сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.