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В МИД РФ рассказали о третьем запрете Эстонии пропускать российские судна и самолёт

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Согласно сообщению представителя МИД России Марии Захаровой, власти Эстонии запретили пролёт над своей территорией самолёту, на борту которого находил

Согласно сообщению представителя МИД России Марии Захаровой, власти Эстонии запретили пролёт над своей территорией самолёту, на борту которого находился вице-премьер правительства России.

Его имени при этом Захарова не уточнила. Инцидент, по её словам, произошёл ещё в начале октября 2019 года. Вспомнила о нём Захарова в ходе разговора о том, что Таллин не пропустил в территориальные воды Эстонии российское судно «Академик Примаков» без объяснения причин.

Этот случай стал третьим в текущем году. Ещё ранее, в апреле 2019 года, власти Эстонии не пропустили в свои воды учебный корабль России «Седов».

Как сообщает дипломат, подобные ситуации вызывают крайнее недоумение, и в министерстве их расценивают как выражение недружественного отношения.

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