В МИД РФ рассказали о третьем запрете Эстонии пропускать российские судна и самолёт

Согласно сообщению представителя МИД России Марии Захаровой, власти Эстонии запретили пролёт над своей территорией самолёту, на борту которого находился вице-премьер правительства России.

Его имени при этом Захарова не уточнила. Инцидент, по её словам, произошёл ещё в начале октября 2019 года. Вспомнила о нём Захарова в ходе разговора о том, что Таллин не пропустил в территориальные воды Эстонии российское судно «Академик Примаков» без объяснения причин.

Этот случай стал третьим в текущем году. Ещё ранее, в апреле 2019 года, власти Эстонии не пропустили в свои воды учебный корабль России «Седов».

Как сообщает дипломат, подобные ситуации вызывают крайнее недоумение, и в министерстве их расценивают как выражение недружественного отношения.