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В МГИМО опровергли информацию об избиении первокурсника в вузе

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Виктория Калашникова, представительница МГИМО, отметила, что сведения о том, что в вузе произошло групповое избиение одного из студентов, не имеют нич

Виктория Калашникова, представительница МГИМО, отметила, что сведения о том, что в вузе произошло групповое избиение одного из студентов, не имеют ничего общего с действительностью.

Вчера, 19 ноября, в «Телеграме» появились данные, согласно которым в МГИМО первокурсник был избит несколькими старшекурсниками. В результате учащийся якобы получил черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Однако, по словам работников вуза, на самом деле друг с другом подрались учащиеся колледжа при МГИМО.

Один из участников конфликта разбил другому губу. Это пока вся информация, которая имеется у учебного заведения. Пока что не ясно, будет ли проведена проверка в МГИМО и станут ли наказывать учащихся. Университет обязательно сделает заявление по этому поводу.

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